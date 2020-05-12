تعليم بورسعيد يناقش ضمانات انتظام سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية

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عقد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، اجتماعًا بقيادات المديرية ومديرى العموم، وذلك لمناقشة ضمانات انتظام سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية رغم الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزارء رقم 719 لسنة 2020 والكتب الصادرة بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص استلام المشروعات البحثية للطلاب، موجهًا بالتيسير على أولياء الأمور في ذلك الشأن.

وأكد "باهي"، استمرار بتطبيق جميع الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والإبقاء على 25% فقط من قوة المدارس الأساسية لاستلام المشروعات البحثية من الحالات المستحقة ومن تعذر في التسليم الإلكتروني.

وطالب وكيل الوزارة باستمرار عملية تعقيم المدارس للوقاية من فيروس كورونا؛ لحماية أبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس، واستعدادًا لإجراء امتحانات شهادات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، مؤكدًا إجراءها في موعدها حسب التعليمات الوزارية.

وحضر الاجتماع علاء الدسوقي مدير عام ادارة التعليم العام، وزينب حجي مدير عام إدارة الموارد البشرية، ومحمود بدوي مدير إدارة التوجيه الفني، وغريب عطية مدير إدارة الشؤون القانونية، وإبراهيم مختار مسؤول أمن المديرية.