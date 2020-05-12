العصار ومحافظ الدقهلية يبحثان التعاون فى تنفيذ المشروعات القومية

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربى، محمد سعيد العصار، مع محافظ الدقهلية، أيمن مختار، خلال لقاء عقد، أمس، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم المحافظة.

وأكد العصار، تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربى لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة ومن بينها إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات ليتم تغطية جميع قطاعات المحافظة فى ضوء استكمال الوزارة المرحلة الثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وأشار العصار إلى حرص الوزارة على استغلال جميع إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم جميع أنواع الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالدقهلية، وتوفير جميع متطلباتها من معدات وعربات «ماز» والمطهرات والكمامات الخاصة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، وذلك فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلى، بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.

ومن جانبه، أشار محافظ الدقهلية إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من خبرات صناعية وإمكانيات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من المساهمة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة، مؤكدا رغبته فى التعاون مع «الإنتاج الحربى» من أجل إمداد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات وحماية البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين إلى جانب معدات المرور والحماية المدنية.