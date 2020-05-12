رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بألمانيا يدعو لحل أوروبي فيما يتعلق بإعادة فتح الحدود

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بألمانيا إلى حل أوروبي فيما يتعلق بفتح الحدود مع الدول المجاورة في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، وذلك على خلفية تزايد الضغط من بعض الأطراف في هذا الشأن.

وقال رالف برينكهاوس قبل اجتماع عبر الفيديو يضم نواب الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي المكونان للاتحاد اليوم الثلاثاء: "لن يكون هناك أي نتيجة عندما نقول من ناحية إننا سنتسم بالتبسط حاليا، ويكون هناك إغلاق على الناحية الأخرى في الاتجاه الآخر"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل أوروبي مشترك.

وتابع قائلا: "لا يتعلق الأمر حاليا بأن ألمانيا ستفتح شيئا من جانب واحد"، وأوضح أنه من الصائب حاليا بدلا من ذلك أن يتم إجراء مباحثات مشتركة مع دول مجاورة مثل فرنسا وسويسرا والنمسا إذا لزم الأمر، مضيفا أن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي تجري مباحثات حاليا مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن هذا الأمر أيضا، وأشار إلى أن بعض الأمور ستتحرك خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن الضغط الممارس لأجل إعادة فتح الحدود مع الدول الأوروبية المجاورة زاد مؤخرا داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.