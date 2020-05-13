تسجيل إصابة بفيروس كورونا بمحافظة المهرة في اليمن

أعلن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة في اليمن الدكتور عوض مبارك، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمحافظة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أشار مدير مكتب الصحة إلى أن الحالة مستقرة صحيًا وتتلقى العناية الطبية اللازمة، ذاكرًا أن فريق الاستجابة يقوم بحصر المخالطين للمصاب وإخضاعهم للحجر المنزلي وتشخيص حالتهم ومتابعتها أول بأول.

وشدد مدير مكتب الصحة على أهمية أخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة فيروس كورونا.