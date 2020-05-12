خروج رئيس الوزراء الهندي السابق من المستشفى بعد علاجه من آلام في الصدر

قال مسؤولون إن رئيس الوزراء الهندي السابق، مانموهان سينج، خرج اليوم الثلاثاء، من مستشفى في نيودلهي، بعد تلقيه العلاج بسبب معاناته من آلام في الصدر.

وكان قد تم نقل سينج -87 عاما- التابع لحزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إلى معهد عموم الهند للعلوم الطبية، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأحد.

وقال مسؤول في المستشفى طلب عدم الكشف عن هويته، "إنه بخير تماما الآن، وقد خرج من المستشفى بعد ظهر اليوم، بعد تلقيه العلاج."

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في المستشفى القول، إن سينج كان قد أصيب بحساسية بسبب دواء جديد، مما تسبب في إصابته بالحمى.

وجاء في التقارير إنه قد خضع لاختبار فيروس كورونا، وكانت نتائجه سلبية.