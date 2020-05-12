 ولي العهد السعودي: نسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي: نسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:59 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:59 ص

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن بلاده ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرصها على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث استعراضا العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه أعرب الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

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