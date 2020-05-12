ما حقيقة تعذيب الشرطة الهندية للعمال المهاجرين بسبب كسر الحظر؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، فيديو يظهر ثلاثة أفراد يعذبون من قبل الشرطة الهندية، حيث ظهر الأفراد راكدين على الأرض بينما يضربهم فرد من الأمن يرتدي كمامة واقية، بالعصا على ظهوروهم ودهس يد أحدهم بحذائه.

انتشر الفيديو على نطاق واسع في الهند، وأثار سخط النشطاء، الذين تداولوه منذ أسبوعين، تحت عنوان "هذه حالة العمال في بيهار خلال الإغلاق فما الذي يحدث للعمال المهاجرين وضع العمال أسوأ حتى من فترة الاحتلال البريطاني للهند"، لتتم مشاركة الفيديو أكثر من 27000 مرة.

كان العمال المهاجرين في الهند بين أكثر الفئات تضررا بسبب الإغلاق الذي سببه فيروس كورونا المستجد، فمع إغلاق معظم المصانع، أجبرهم نقص المال والطعام، على القيام برحلات شاقة للعودة إلى منازلهم، غالبًا سيرًا على الأقدام في ظل غياب وسائل النقل، فيما وردت أنباء عن معاقبة الشرطة للمهاجرين لانتهاكهم الحظر.

وبينما يحدث ذلك، ظهر الفيديو المزيف للثلاثة أفراد المعذبون من الشرطة، بدعوى أنه يظهر الطريقة التي تتعامل بها الشرطة مع العمال المهاجرين العالمين في مدينة بهار الواقعة في ولاية تامل نادو، بسبب كسرهم توقيت الحظر الذي فرضته الهند لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، فإن الفيديو الرائج لم يكن يخص العمال المهاجرين، بل تم تصويره في قرية فانامفاري كريشنابورام في منطقة تمامانا التابعة لمدينة خمام، بولاية تيلانجانا الهندية، في 28 مارس الماضي، على موقع "تيلانحانا توداي"، وكان الرجال الثلاثة الذين تعرضوا للضرب على يد الشرطة من السكان المحليين وليسوا عمالا.

حيث ضرب المفتش الفرعي للشرطة، ساتيش كومار، الرجال الثلاثة أمام عائلاتهم بتهمة لعب الكوتشينا خارج منزلهم في أثناء الإغلاق، وثبت أن جميعهم عمال في مصنع جرانيت محلي وكانوا يقضون وقتهم في لعب الكوتشينا لعدم وجود عمل.

أيضا قال مفوض شرطة آخر إن الرجال الذين تعرضوا للضرب في الفيديو هم مواطنون من القرية وليسوا مهاجرين من ولاية بيهار، وأنهم انتهكوا الإغلاق عدة مرات، الأمر الذي أغضب الشرطة، معبرا: "ولكن مع ذلك كان العمل غير إنساني واتخذنا إجراءات ضده".