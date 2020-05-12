فيردر بريمن يفتقد جهود بيتزارو مع استئناف منافسات الدوري الألماني

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيفتقد جهود مهاجمه البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو لدى استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث يتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.



وأوضح النادي أن بيتزارو /41 عاما/ تعرض لإصابة في عضلات الفخذ خلال التدريبات، ليغيب عن الفريق لدى العودة إلى المنافسات بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تقرر قبل أيام استئناف مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من 16 مايو.



وتأكد بذلك غياب بيتزارو عن مباراة فيردر بريمن المقررة أمام باير ليفركوزن يوم الاثنين المقبل وربما لمباريات أخرى، حسب ما ذكره النادي.



وقال فلوريان كوفيلت المدير الفني لفيردر بريمن "إنه أمر مؤلم بالنسبة لنا خاصة بعد أن قدم كلاوديو عروض جيدة (في التدريبات) بعد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا.