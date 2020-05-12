البرهان يبحث مع نائب سلفاكير ومستشاره تنفيذ اتفاق جنوب السودان

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع النائب الأول لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار، مسار تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرهان أجرى اتصالا هاتفيا، أجرى اتصالا هاتفيا مع مشار، الذي عبر عن تقدير حكومة وشعب جنوب السودان، للدور الذي يضطلع به السودان بوصفه رئيس الدوره الحالية لمنظمة الايجاد لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب.

وعلى صعيد متصل، أجرى البرهان اتصالا هاتفيا، مع توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، أطلع خلاله على تعاون كافة الأطراف لتنفيذ بنود اتفاق السلام على أرض الواقع بما يعزز الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان.