على مدى أكثر من قرن، كانت الشهور الأولى من الأعوام الزوجية، تمثل طابعاً خاصاً بالنسبة للأمريكيين، حيث يكون الأمريكيين على موعد مع التصويت لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ويكون العام الزوجي التالي شاهداً على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي يسفر عنها اختيار رئيس جديد للبلاد أو تجديد ولاية جديدة للرئيس الحالي، مما يجعل التجمعات والحملات الحزبية بالبلاد تتحرك في مسار مستمر، داخل عجلة لا تتوقف عن الدوران.

عادة، يكون القلق والتفكير، مصدره النتيجة التي ستذهب إليها الانتخابات، فصعود حزب وتراجع الآخر يلقي بظله على المشهد السياسي، ليس بأمريكا فحسب، بل يمتد أثره للعالم أجمع، بينما تلك الجولة من الانتخابات التي نحن بصددها في نوفمبر المقبل، أضيف لها بعدا آخر وهو تفشي وباء كورونا، وهو ما جعل الولايات المتحدة أكثر المتضررين من الوباء، بما يتجاوز المليون مصاب، و62 ألف متوفى.

وبالعودة تاريخياً، وقبل نحو 100 عام، كان العالم يشهد وباء "الإنفلونزا الإسبانية"، وكانت الولايات المتحدة على موعد مع استحقاق انتخابي، بالتجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 1918، والتي كانت لها أجواء مختلفة عن أي انتخابات مضت.

- الرئيس يتمسك بعقد الانتخابات

ضربت الموجة الأولى من الإنفلونزا الإسبانية، الولايات المتحد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الأمريكية في 1918، وكانت البداية من معسكرات الجيش الأمريكي بولايتي بوسطن وكانساس، ولم يلبث الوضع أياماً قليلة، لينتشر الوباء بين المدنيين مخلفًا ما يقرب من 200 ألف أمريكي، وفقا لموقع "هيستوري" الأمريكي.

وبدأت بعدها التقارير الصحية تعرض على الرئيس الأمريكي ويلسون، لأخذ قرار واضح في التعامل مع الأزمة في ظل اقتراب الانتخابات، ويكون قرار الرئيس حينها التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، رغبة منه في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس أثناء فترة الحرب العالمية الأولى، والتي كانت تستوجب ضمان قرارات هامة في تلك الحالة.

- حملات دعاية بالبريد

مع تزايد الحالات المصابة جراء الوباء، بدأت الولايات تفرض حجراً صحيا، مثل الذي نعيشه حالياً، وتم إصدار التعليمات الحكومية، بمنع أي تجمعات انتخابية، وحرم العديد من المرشحين في منتصف المدة لعام 1918 من حملته الدعائية الانتخابية بالطريقة المعتادة، واضطروا للاعتماد على أشكال اتصال أقل مباشرة، بما في ذلك البحث عن تغطية صحفية أو إرسال منشورات الحملة عبر البريد.

- تصويت بالأقنعة الواقعية لم يمنع من زيادة الضحايا

مع اقتراب الانتخابات، بدأت الحكومة الأمريكية في حث الشعب على المشاركة في الانتخابات، وذلك بتخفيف قيود العزل المفروضة، حيث تم فتح الكنائس والمدارس والمسارح، وعن أسباب ذلك يرى جيسون مريسم، أستاذ القانون في جامعة هاملين، أن البلاد في حالة الحرب، تعد التصويت بالانتخابات عمل وطني هام، تعبر عن روح الكبرياء المدني لدى الأمريكيين.

وصدرت التعليمات قبل التصويت بأن طُلب من جميع العاملين في الاستطلاع والناخبين ارتداء الأقنعة في يوم الانتخابات، لتشهد الولايات المتحدة "أول اقتراع مقنع عرف في تاريخها"، لكن النتائج جاءت مخيبة لآمال الرئيس ويلسون من كافة الجهات، فخسر الأغلبية لصالح الحزب الجمهوري الذي حقق نتائج كبيرة، فيما تزايدت أعداد الوفيات والمصابين نتيجة التجمعات بلجان الاقتراع.