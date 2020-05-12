- "لاستامبا": الحكومة الإيطالية تترك للمناطق قرار بدء المرحلة التالية من رفع الإغلاق

قال جوزيبي ريموتسي، مدير معهد ماريو نيجري للأبحاث الدوائية في مدينة ميلانو الإيطالية، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يكاد يقترب من نهايته وقد يختفي قبل اكتشاف لقاح يحد من خطره، لأن عدوانيته بدأت تضعف يوما بعد يوم.

وأضاف ريموتسي، وهو طبيب مخضرم، في مقابلة مع قناة La7 التلفزيونية الإيطالية، أن المصابين بالفيروس حاليا "يختلفون عمن أصابهم قبل شهر لأنه أصبح أقل استفحالا، إلى درجة أن عدد المحتاجين للعناية المركزة منهم هم أقل من السابق أيضا" في إشارة منه إلى المرضى به في إيطاليا.

وذكر ريموتسي أنه لا يعرف بعد سبب خسارة الفيروس التدريجية لعدوانيته، ولا سبب انخفاض عدد المستشفيات التي تعالج مرضاها، لكنه يميل إلى أن الحصانة ضده أصبحت أكبر، لذلك فمن الممكن أن يختفي مع الوقت، حتى قبل العثور على لقاح ينهيه.

ووصف العالم الإيطالي التغيرات التي لاحظها على الفيروس ومرضاه بمهمة جدا "وإذا استمرت الأمور في التطور كما الآن، فقد يتوقف تفشي الوباء".

وأشار ريموتسي إلى أن اللقاح الذي يعمل على اكتشافه وإنتاجه عدد كبير من الدول، يمكن أن يمنع العدوى من فيروس آخر مستقبلا.

من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا زادت 179 حالة أمس مقابل 165 في اليوم السابق، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 744 من 802 أمس.

وهذا أقل عدد للإصابات الجديدة يتم الإعلان عنه منذ 4 مارس. وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية تفشي الفيروس في 21 فبراير، بلغ 30739 وهو ثالث أعلى عدد للوفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 219814 وهو خامس أعلى عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية بأن الحكومة الإيطالية وافقت على السماح للمناطق بأن تقرر بنفسها ما إذا كانت المرحلة التالية من رفع تدابير الإغلاق المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا يمكن أن تحدث يوم 18 مايو، قبل أسبوعين من الموعد المقرر لها.

وأوضحت "لا ستامبا" أنه سيُسمح للحكومات الإقليمية بفتح الحانات والمطاعم والفئات الأخرى من الأنشطة التجارية التي كان من المقرر إغلاقها في الأساس حتى أول يونيو في 18 مايو، وهو اليوم المحدد سلفا لمتاجر التجزئة لتستأنف عملها. ومن المرجح أن يستمر الحظر على السفر بين المناطق حتى منتصف يونيو.

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