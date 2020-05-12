ميركل تلمح إلى إمكانية الفتح التدريجي للحدود الألمانية

ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إمكانية فتح ألمانيا لحدودها مع دول مجاورة لبلادها بشكل تدريجي.

جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر شاركت اليوم الثلاثاء في اجتماع عقدته ميركل عبر الفيديو مع الكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي.

وقالت ميركل إن التغييرات في الرقابة على الحدود يجب أن تتم دائما عن طريق التنسيق مع الدول المجاورة.

وأوضحت ميركل أنه غالبا ما ستكون هناك عملية تتكون من مرحلتين في العديد من المناطق، ونقلت هذه الدوائر عن ميركل قولها إن المهم بالنسبة لها هو ألا تستمر الرقابة على الحدود "حتى آخر يوم في الشهر".

وأضافت ميركل أنه إذا سمحت معدلات الإصابة، فإنه ستكون هناك رؤية واضحة لاستعادة نظام شينجن للحدود الداخلية المفتوحة في الاتحاد الأوروبي، ورأت أن الشيء الأكثر ضرورة هو أن يتم فتح المعابر الحدودية ككل.

ولفتت ميركل إلى أن الموضوع سيتم بحثه داخل مجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء، وقالت إن وزير الداخلية هورست زيهوفر سيدلي بتصريحات عن هذا الموضوع في موعد أقصاه بعد غد الجمعة.

وذكرت ميركل أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في اتصال هاتفي أمس الاثنين ان بلاده تعتزم استئناف الرقابة على الحدود حتى منتصف يونيو المقبل.

ورأت ميركل أنه يبنغي اتخاذ خطوات على الحدود الألمانية الفرنسية تصل إلى حد تطبيع الوضع بهدف العودة إلى نظام شينجن بالحدود المفتوحة في يوليو المقبل إذا سمحت معدلات الإصابة بذلك.

وتابعت ميركل أن فرنسا لن ترفع الرقابة على حدودها مع أي دولة من دول الجوار في الخامس عشر من مايو الجاري، وقالت إن هناك العديد من إمكانيات التخفيف.

وذكرت ميركل أن الوضع متشابه كذلك بالنسبة للنمسا وسويسرا، وقالت إنه لم تكن هناك أي رقابة على الحدود مع هولندا وبلجيا ونوهت إلى أن هذا الوضع سيستمر على هذا الحال، وقالت إن بولندا والتشيك هما من بادرتا بتطبيق الرقابة على حدودهما مع ألمانيا.

وألمحت ميركل إلى إمكانية اتخاذ خطوة فيما يتعلق بوضع الرقابة على الحدود مع الدنمارك ولوكسمبورج بعد تشاور مع رئيسي الوزراء في البلدين دون أن توضح هذه النقطة على نحو مفصل.

واختتمت ميركل كلامها بالقول إن المهم أيضا هو عدم التصرف على نحو يخالف رغبة رؤساء حكومات الولايات الحدودية بل بالتشاور الوثيق معهم.