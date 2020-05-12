«iRead» تطلق النسخة الثانية من مسابقة «Awards iRead» للتصوير الفوتوجرافي

• الصبان: نسعى لاكتشاف المصورين الهواة والمحترفين ليشاركونا نظرتهم للعالم في وقتنا الحالي من خلال توثيق تلك اللحظات

• راشد: المسابقة تتيح الفرصة للجميع للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة مبتكرة

ومميزة خلال فترة الحظر المنزلي

• المسابقة تهدف لتوثيق وتسليط الضوء على حياتنا اليومية في ظل مكافحة فيروس كورونا





أطلقت شركة «iRead»، النسخة الثانية من مسابقة «Awards iRead» للتصوير الفوتوجرافي، تحت عنوان «خلف الأقنعة»؛ لتشجيع الأفراد على الإبداع من خلال التقاط وتوثيق تلك اللحظات التي نمر به، وبهدف توثيق وتسليط الضوء على حياتنا اليومية في ظل مكافحة فيروس كورونا.

ويقدم كل متسابق صورتين، الأولى خارجية تعكس نظرة المصور الخاصة للعالم الخارجي المفتوح المهدد، والثانية داخلية تعكس عالم المصور الجديد المنعزل الذي يمر به في وقت الحظر، مع تقديم عنوان ووصف فريد لكل صورة، وتقديرا لجهود ومشاركة المتسابقين، سيتم عرض الصور الفائزة في معرض «iRead» للتصوير الفوتوجرافي المقرر عقده نهاية العام الجاري.

و«خلف الأقنعة» مسابقة مفتوحة للتقديم عبر موقع «iRead» الرسمي، حتى نهاية شهر مايو الجاري، وتتيح مشاركة مختلف الفئات العمرية، والتي بدورها تسعى لتوثيق تلك اللحظات التي يمر بها الجميع لنتمكن من نقل تجربتنا بصدق للأجيال القادمة.

وتتضمن لجنة تحكيم مسابقة «خلف الأقنعة» العديد من المصورين والمؤلفين المشهورين وأصحاب الخبرة في مجال الإخراج السينمائي والفن وهم المصور أحمد هيمن، الكاتب والسيناريست أحمد مراد، المصور كريم الحيوان، المستشارة الفنية سعيدة الحرقاني، والمخرج السينمائي مروان حامد.

وحول المبادرة الجديدة قالت إنجي الصبان، عضو مجلس إدارة «iRead» والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «فيكتوري لينك»، إن مسابقة «خلف الأقنعة» تهدف إلى إلقاء الضوء على المصورين الهواه والمحترفين ليشاركونا من خلال عدساتهم ونظرتهم للعالم في وقتنا الحالي، عن طريق توثيق تلك اللحظات.

وأضافت: «حققنا بالفعل من خلال (iRead) نجاحًا باهرًا، عبر العديد من الأنشطة والحملات والفعاليات المختلفة، والتي عملت على تعزيز مختلف المواهب للأفراد والنهضة بالمجتمع، فدائما نسعى إلى تنفيذ مساهمات إيجابية خاصة في أوقات التحدي الحالية والتي أرغمت الكثير على البقاء في المنزل».

ومن جانبها، قالت شيرين راشد، المدير التنفيذي لشركة «iRead»: «تهدف مسابقة (خلف الأقنعة) إلى تشجيع العديد من شتى الفئات العمرية على استغلال أوقاتهم بالمنازل في نشاط مفيد وتفاعلي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة مبتكرة ومميزة خلال فترة الحظر المنزلي؛ نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد».

وأشارت إلى أن مسابقات «iRead» المختلفة تسلط الضوء على مواهب وكوادر جديدة ومبدعة لم تُكتشف بعد، وإتاحة فرص جيدة لهم لإبراز وعرض مواهبهم وسط مجتمعنا.