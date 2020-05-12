 «كان بيلعب بالبندقية».. حبس عاطل قتل سائق توكتوك بطلق ناري في الهرم - بوابة الشروق
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«كان بيلعب بالبندقية».. حبس عاطل قتل سائق توكتوك بطلق ناري في الهرم

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى بكر:
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 6:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 6:03 م

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بإطلاق النار على سائق توكتوك بالخطأ، وقتله بمنطقة شارع زغلول بالهرم.

وأمرت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من المستشفى، باستقبال "إبراهيم.ا" 18 عاما، سائق "توكتوك" مصاب بطلق خرطوش ولقى مصرعه متأثرا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أنه أثناء تواجد القتيل رفقة صديقه المتهم "فهد.خ" 22 عاما، قام المتهم باللهو ببندقية خرطوش كانت بحوزته فخرجت منها طلقة نارية تجاه المجني عليه ليلقى مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة الكلية التحقيقات.


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