هل صنعت ماركة أزياء عالمية أكفان باهظة الثمن لجثث ضحايا كورونا؟

حالة من الجدل ثارت في الأوساط الإيطالية والعالم جراء انتشار فيديوهات إعلانية عن اتجاه ماركة موضة وأزياء إيطالية شهيرة لتصنيع حقائب للجثث باهظة الثمن، من أجل مصابي ووفيات كورونا، الذين يخاطبهم الإعلان لإعلامهم بمميزات حقيبة الجثث الجديدة التي تتطرحها الماركة قريبا.

وانتشر الإعلان على مساحات واسعة بين الدول، بالتزامن مع المخاوف المنتشرة جراء فيروس كورونا القاتل، الذي بات يهدد البشرية، فأصبح الإعلان، الذي يعرض حقيبة الجثث المصنعة من قبل العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة، "برادا"، المتخصصة في الأزياء الفاخرة للرجال والنساء، منتشرا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعرض الإعلان، الذي تبلغ مدته حوالي دقيقة ونصف، جسد امرأة يحمل في حقيبة جثث يظهر عليها شعار ماركة الأزياء الإيطالية "برادا"، بعدما توفيت المرأة وسقطت على الدرج عن طريق الخطأ، فيما يبدو أنها كانت تعاني من مرض أو شيئا ما، ويقول شعار الإعلان "حقيبة برادا للجثث إنها آخر حقيبة ستحتاجها في حياتك".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي جراء الإعلان بين الاهتمام بمنتج ماركة الأزياء العالمية وزيادة المخاوف حول الفيروس، وبين السخرية من نوع المنتج وثمنه الباهظ، منوهين أن الشخص المقبل على الموت لن يملك رفاهية اختيار حقيبة جثته أو يضع تركيزه في ماركتها، فيما رأى البعض أنها تنبؤ سيء من ماركة الأزياء العالمية، فيما اكتفى البعض الآخر بالتسلية.

ولكن، هل صنعت الماركة العالمية الشهيرة حقائب لجثث ضحايا كورونا؟

مع انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول كإيطاليا والهند والصين وغيرها، وتفاعل الكثيرون مع إعلان حقائب الجثث، وباستخدام أدوات التحقق من الفيديوهات والبحث العكسي عنها على الإنترنت، وجدت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، أن الفيديو والإعلان ليس سوى محاكاة ساخرة لإعلانات الأزياء للماركات العالمية.

وبالتقصي والبحث عن أصل فيديو الإعلان، وجدت غرفة "إنديا توداي" للتحقق من الأخبار المزيفة، أن الفيديو عبارة عن مقطع ساخر تم إنتاجه قبل أربع سنوات من قبل مجموعة من الكوميديين الأمريكيين يطلقون على أنفسهم اسم "ذا كلونز"، وأن شركة الأزياء الإيطالية لم تطلق الإعلان أو تصنع حقائب للجثث، وحتى إن كان الفيديو ليس ساخرا فهو غير مرتبط بفيروس كورونا وضحايا.

وبفحص قناة فرقة "ذا كلونز" الأمريكية على موقع يوتيوب، وجدت الصحيفة أنهم كتبوا عن الفكرة وذكروا قائمة الأشخاص وراء إنشاء هذا الفيديو المزيف، إذ يقول شرح الفيديو، المنشور في 20 أبريل 2016، "حقيبة الجثث برادا.. إنها آخر حقيبة يمكن أن تحتاجها على الإطلاق.. ما الذي سيحملك فيه الطبيب الشرعي عندما تموت؟.. ولكن من يهتم بنوعها فأنت ستكون ميتًا.. شكراً جزيلاً لكل من ساعدنا في تحقيق هذا الشيء لقد كنا نخطط لهذا الأمر لفترة طويلة".

وجاء الفيديو الساخر كرد خادع من الفريق الكوميدي الأمريكي على هوس المواطنين باقتناء العلامات التجارية، ونشرت حينها مجلة الأزياء "كوزموبوليتان" في عام 2016، تقريرا عن المحاكاة الساخرة بعنوان "برادا أصدرت حقيبة للجثث؟!"

وكان الفيديو الساخر، المنشور منذ أكثر من أربع سنوات، حول ماركة الأزياء الإيطالية الضخمة "برادا"، انتشر بشكل موسع في فيسبوك وتويتر وانستجرام وواتساب كأنه نتيجة لإبلاغ إيطاليا عن أحد أكبر عدد من الحالات والوفيات لفيروس كورونا، والذين تخطوا الـ 30 ألف حالة وفاة.