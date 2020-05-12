سموحة: نحتاج 5 أسابيع لاستعادة المستوى البدني للاعبين

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يرى حمادة صدقي، المدير الفني لنادي سموحة، أن فريقه في حاجة لخمسة أسابيع لاستعادة مستواهم الفني قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "لدينا أمل أن يتم فتح التدريبات لجميع الأندية بعد مناسبة عيد الفطر المبارك، ونحن مستعدين لذلك بالتأكيد".

وأضاف: "جميع اللاعبين على تواصل دائم معنا والجميع يتدرب بشكل جيد في الحجر المنزلي، إذا عاد النشاط الرياضي سنحتاج 5 اسابيع لاستعادة المستوى الفني للاعبين".

وأكمل: "من الطبيعي أن نبدأ المسابقة واللاعبين لم يصلوا لمستواهم الفني بنسبة 100% ونبدأ نستعيده أثناء المباريات، لكن ما نسعى إليه في هذه المدة أن نبعد عن الإصابات".

وأتم: "نظام الخمس تغييرات الذي وضعه الفيفا يساعد على عدم ضغط المباريات وعدم تعرض اللاعبين للاصابة وسيخدم الجميع بالتأكيد".

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