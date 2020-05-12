أثار المحور الجديد الذي يتم إنشاؤه أعلى ترعة الزمر المغطاة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد تداول صور له وقد التصق بعمارات سكنية، في قسم منه يمر بشارع نصر الدين الواصل بين شارعي الهرم وفيصل، مما دفع عدداً من المسئولين للخروج وإعلان أن بعض هذه العقارات مخالفة وأن قاطنيها الذين سيتضررون من إنشاء المحور قد تُصرف لهم تعويضات اجتماعية.

فما هو هذا المحور الجديد الذي سيحمل اسم الملك سلمان؟ وما تفاصيل المشروع؟

في عام 2014 أعلن الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة الأسبق تنفيذ محور على مسار ترعة الزمر يحمل اسم الملك عبدالله؛ تقديرا وعرفانا له على مساندته لمصر، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على الاسم، ويصل طوله 16 كيلومترا بتكلفة تصل إلى 850 مليون جنيه، وهو أحد المشروعات الكبرى بالمحافظة الذي تقرر تنفيذه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب -آنذاك- لحل مشاكل التكدس المروري بخلق محاور مرورية جديدة تربط العديد من المناطق بالطريق الدائري، وأن المحور سيكون طريقا سطحيا حرا موازيا لطريق كورنيش النيل بالجيزة.

وفي عام 2015، أعلن الدكتور خالد زكريا العادلي، أنه قام بتغيير مخطط محور الملك عبدالله المقام على ترعة الزمر، والذي اعتمده وخطط له الدكتور علي عبدالرحمن، مؤكدًا أن المخطط الجديد تكلفته الإجمالية أعلى من المخطط الذي تم وضعه، وأنه سيتم إنشاء المحور ليصبح عبارة عن كوبري علوي مثل الطريق الدائري، والتكلفة الإجمالية للمخطط الجديد لم يتم اعتمادها حتى الآن، وأن المحور سيخفف الازدحام والتكدس المروري على المحاور المرورية الموازية، وأن وزارة الإسكان تقوم بإعداد التفاصيل الكاملة عن المشروع، استعدادًا لطرح المشروع أمام الشركات بنظام التصميم والتنفيذ خلال 3 أشهر، على أن يتم بدء المشروع خلال عام 2015 الجاري، وحتى الآن لم يتم تحديد القيمة المالية للمخطط الجديد.

وفي نوفمبر 2018، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، البدء في خطوات جادة لإنشاء محور الملك عبدالله، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بطرح وإسناد تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع على المكتب الاستشاري للبدء في تجهيزها.

وأكد راشد، أن المحور يمتد لنحو 12 كم باستثمارات تصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر أول محور عرضي يربط بين الطريق الدائري بالمنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق على طول مسار ترعة الزمر.

وأضاف راشد، أن المحور يعد مشروعا قوميا هاما سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم، وربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج، وسيساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.