627 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 627 حالة جديدة بفيروس كورونا ليترفع الإجمالي إلى 32692 حالة.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.