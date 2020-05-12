مرتجي: مصر كلها خسرت حسن حمدي باعتزاله العمل العام

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وصف خالد مرتجي عضو إدارة الأهلي، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي بأنه مرجع وأيقونة رياضية.

قال مرتجي خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "حسن حمدي مرجع، استفدت وتعلمت منه الكثير خلال عملي معه في مجلس إدارة الأهلي".

وأضاف "إنه شخص ديمقراطي، ويسمح بالاختلاف طالما الأمر لا يمس قيم ومبادئ وأساسيات".

وتابع "حسن حمدي أيقونة إنه إمبراطور الرياضة المصرية".

وأتم خالد مرتجي تصريحاته في هذا الشأن "أعتقد أن مصر كلها وليس النادي الأهلي فقط، خسرت حسن حمدي بإعلانه اعتزال العمل العام".

يذكر أن حسن حمدي تولى رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2014، تزعم خلالها فريق كرة القدم القارة الإفريقية، واحتكر البطولات المحلية.