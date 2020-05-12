الحزب الحاكم في بولندا يقترح قانونا جديدا يسمح بالتصويت الشخصي أو بالبريد

(د ب أ)

قدم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا مشروع قانون اليوم الاثنين للسماح بالناخبين في الانتخابات القادمة باتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون التصويت عبر البريد أو التصويت بشكل شخصي في مراكز الاقتراع.

وسيسمح التغيير المقترح على قانون الانتخاب البولندي للمرشحين الذين كان من المقرر أن يخوضوا الانتخابات الرئاسية في اليوم الأصلي يوم 10 أيار/مايو بخوض الانتخابات مجددا دون الاضطرار إلى جمع 100 ألف توقيع كما كان يُطلب في السابق.

وكان من المقرر أن تجري بولندا الانتخابات الرئاسية أمس الأحد، ولكن تم تعليق الانتخابات نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وفي ظل مشاحنات سياسية بشأن الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها.

وأكدت أحزاب المعارضة أن الحملات الانتخابية مستحيلة بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن أندريه دودا مرشح الحزب الحاكم الذي تقدم في استطلاعات الرأي يرغب في إجراء الانتخابات عن طريق التصويت البريدي.