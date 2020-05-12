الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يقترحون حزمة تحفيز جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار

قدم الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بحزمة تحفيز جديدة للاقتصاد بقيمة 3 تريليونات دولار وتتضمن مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية مع صرف مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين وتوسيع نطاق إعانة البطالة والمساعدات الغذائية إلى جانب قائمة أولوية تقدمية مثل تمويل مشروع التصويت في الانتخابات الأمريكية عبر البريد ودعم خدمة البريد الأمريكية المتعثرة.

وقال ستيني هوير زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب "لا أستطيع تذكر لحظة في تاريخنا تم فيها إغلاق اقتصاد بلادنا... نتيجة لذلك نحتاج إلى التعامل بطرق غير مسبوقة وبموارد غير مسبوقة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم صعوبة تمرير هذه الحزمة الجديدة في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية أو توقيع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عليه في حال تمريره، فإن إقراره في مجلس النواب سيعطي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي دفعة في الوقت الذي يجهز فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي نفسيهما لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر المقبل.

ويعتبر مشروع قانون الحزمة الجديدة والذي سيصوت عليه مجلس النواب يوم الجمعة المقبلة، بداية لمفاوضات بين الديمقراطيين وكل من إدارة ترامب والجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وذكرت بلومبرج أن الأمر قد ينتظر حتى يونيو المقبل ليتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن حزمة التحفيز الجديدة، ولم تتم أي مفاوضات رسمية بين الجمهوريين والديمقراطيين منذ تمرير حزمة التحفيز السابقة.