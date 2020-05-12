المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن إصابته بكورونا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية المتحدث قوله، إنه لم يلتق الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا منذ أكثر من شهر.

وأصيب عدد من كبار المسؤولين في روسيا بالفيروس، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الثقافة ووزير البناء.

وقال بيسكوف -52 عاما- ردا على سؤال: "نعم أنا مريض.. وأتلقى العلاج".

وقد تجاوز عدد مصابي كورونا في روسيا الـ230 ألفا، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك ثاني أكبر دولة في العالم تسجيلا للإصابات بعد الولايات المتحدة، ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ورغم أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ترتفع بمعدل يزيد على 10 آلاف حالة في اليوم، وفقا للأعداد المسجلة خلال الأسبوع الماضي، لاحظ المسؤولون انخفاضا طفيفا في معدل زيادة الحالات حيث تسعى المناطق إلى رفع إجراءات الحجر الصحي التي سببت أضرارا كبيرة للاقتصاد.

وأعلن بوتين، الذي يعمل عن بعد منذ شهر لتجنب الإصابة بالمرض، الأسبوع الجاري أن فترة الانقطاع عن العمل التي كانت تهدف إلى الحد من معدل الإصابة على مستوى البلاد ستنتهي اليوم الثلاثاء.

وكلف بوتين المسؤولين الإقليميين بتحديد موعد رفع قيود الحجر الصحي الأكثر صرامة على المستوى المحلي.

وانخفضت الأنشطة الاقتصادية المحلية الروسية بمقدار الثلث منذ أواخر مارس، وفقا لإحصاءات أعلنتها الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي.

وقال بوتين في محادثة عبر الفيديو مع كبار المسؤولين أمس الاثنين إن روسيا تجري نحو 170 ألف فحص يوميا للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" عن بوتين قوله إن روسيا تخطط في غضون الأسبوعين المقبلين "لمضاعفة عدد الفحوصات بصورة عملية ، لتصل إلى 300 ألف فحص يوميا".

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية فقد تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة، ليتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 2116.

وأشار بيان إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 43 ألفا و512.