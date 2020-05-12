الحكومة الفرنسية ترفض طلباً بإعادة فتح الحدائق والمتنزهات العامة

رفضت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء طلباً من عمدة العاصمة باريس بإعادة فتح الحدائق والمتنزهات العامة، وذلك في ظل إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن عمدة باريس "آن هيدالغو" جددت، خلال تغريدة لها على تويتر، طلبها بفتح الحدائق العامة المغلقة منذ منتصف شهر مارس الماضي "أخذاً في الحسبان احتياجات سكان باريس".

وأوضحت المسؤولة الفرنسية أن قناع الوجه ينبغي أن يكون إلزامياً في شوارع باريس.

ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من تجمع كثير من سكان العاصمة الفرنسية في الأماكن العامة على الرغم من تحذير الحكومة بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.