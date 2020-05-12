أزمة كورونا تدفع طفلًا برازيليًا لتحطيم رقم قياسي في عالم التزلج

منحت عطلة المدرسة الطويلة بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الطفل البرازيلي "جي خوري" 11 سنة، الفرصة لتطوير مهارته؛ ليصبح أول متزلج يهبط منحدرا رأسيا باستدارة 1080 درجة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تمكن جوي من الطيران بتسارعه خلال هبوط المنحدر الرأسي، ليتم 3 دورات كاملة في الهواء، قبل أن يكمل هبوطه انزلاقا على المنحدر ليحطم ما قام به المتزلج الأمريكي "توني هوك" من الهبوط باستدارة 900 درجة في عام 1999.

قال "ريمكاردو"، والد جوي، إن ابنه لم يكن يجد وقتا كافيا للعمل على مهارته في اللعبة أيام المدرسة؛ بسبب إرهاق الطريق ذهابا وإيابا، ولكن ببقائه في المنزل، وجد الوقت للتدريب على منحدرات التزلج المتوفرة في المنزل، بالإضافة إلى فتح شهيته أكثر على الطعام، وتحسين صحته الغذائية.

وأضاف ريكاردو، أنه خلال تردد الأسرة على منزل جدة جوي لإعطائها الطعام بدلا من أن تشتريه في ظروف الوباء، منح جوي فرصة التمرن على المنحدر الرأسي في فناء منزل الجدة والمعد خصيصا له.

ويقول جوي، إنه لم يصدق نفسه حين نجح بعمل تلك الحركة، وقرر الاحتفال بعدها مع أسرته بوجبة ماكدونالدز في المنزل.

وقام والدا جوي بتصويره وهو يقوم بالحركة القياسية، ووضع المقطع على "إنستجرام"، بينما يقول جوي إنه سيرسلها لمتزلجيه المفضلين وعلى رأسهم "توني هوك" نفسه، الذي تمكن جوي من تحطيم رقمه القياسي.

يذكر أن جوي تمكن من قبل ليصبح أصغر متزلج يؤدي حركة هوك بالتزلج باستدارة 900 درجة حين كان عمره 8 سنوات.

ويضيف جوي أن مشاهير المتزلجين الذين تلقوا المقطع المرسل من قبل، قاموا بنشره لديهم على حساباتهم الشخصية على "إنستجرام".

وقال جوي عن شعوره إنه مذهل وجديد للغاية.

ويطمح جوي لعمل الهبوط بدرجة 1260، والتي لم يقم بها سوى شخص واحد، ولكنه كان فعلها بمنحدر التزلج من نوع ميجا الذي يسهل على المتزلجين أي حركة، بينما يريد جوي فعل ذلك بالمنحدر الرأسي الصعب.