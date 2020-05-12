الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تستمر خلال الفترة من 14 لـ18 مايو الجاري

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانًا يوضح حالة الجو خلال الفترة من الخميس 14 مايو 2020 وحتى الاثنين 18 مايو 2020.

وتتوقع «الأرصاد»، أن تتعرض البلاد، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020، على الأقل لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا وقد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق، لتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة تؤدي أحيانًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020، على الأقل لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، واعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة لتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.

وتناشد الهيئة الجهات المعنية كافة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة:

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة 42 22

الوجه البحري 41 21

السواحل الشمالية 35 19

جنوب سيناء 40 23

شمال الصعيد 42 23

جنوب الصعيد 43 25