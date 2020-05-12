محافظ الدقهلية: مهنة التمريض تحمل كل معانى التضحية والرحمة

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن مهنة التمريض تمثل أكثر المهن إنسانية فى العالم من حيث تعاملها موضحا أن التمريض له إسهامات مجتمعية تحمل كل معانى التضحية والرحمة فى سبيل رعاية المرضى وإعانتهم.

وأعرب - في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، عن شكره لأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق محافظة الدقهلية وجميع العاملين والعاملات فى حقل التمريض فى مصرنا الغالية ، بخاص التهانى القلبية وعظيم التقدير لهم جميعا، بهذه المناسبة العالمية.

وأضاف محافظ الدقهلية قائلا: "تحية اعزاز وتقدير للممرض والممرضة والطبيب ، على جهودهم الفائقة والمتميزة من أجل حماية صحة المرضى ومساهمتهم الجليلة فى أن يستعيد المريض صحته، ويسعدنا ويشرفنا تقديم أصدق التهانى القلبية مقرونه بأسمى آيات ومعاني الاحترام والتقدير للعاملين في مجال التمريض، ملائكة الرحمة الذين يؤدون رسالة نبيلة وعظيمة ولا سيما خلال تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، تحية تقدير واحترام لملائكة الرحمة ولسائر أعضاء الجيش الأبيض".