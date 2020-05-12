يشعر البعض بالمرارة في الفم خلال الصيام دون معرفة سبب حدوث ذلك أو طرق التخلص منها بشكل طبيعي.

تتعدد أسباب مرارة الفم المزعجة، واستعرضها موقع "ميديكال نيوز تودي"، في الآتي:

1- جفاف الفم

الجفاف يجعل الفم غير قادر على إنتاج كمية مناسبة من اللعاب الذي يساعد في تقليل البكتيريا التي كلما زادت شعر الإنسان بمرارة في فمه، ويكون سبب الجفاف بعض الأدوية أو تعاطي التبغ أو انسداد الأنف واستخدام الفم للتنفس.

2- مشاكل الأسنان

المعاناة من وجود تسوس في الأسنان أو التهابات في اللثة وغيرها من الأشياء المزعجة يسبب مع الوقت شعورا بمرارة، وهذا يكون نتيجة عدم الاهتمام بنظافة الفم يوميًا، ويمكن علاج ذلك باستخدام مطهرات الفم المضادة للبكتيريا وغسل الأسنان أكثر من مرتين يوميًا.

3- الحمل

تعاني أغلب السيدات في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، بالمرارة في الفم؛ وذلك نتيجة تغيير الهرمونات.

4- متلازمة حرق الفم

متلازمة الفم الحارق هي حالة تشبه تناول فلفل حار، وينتج عنها حرقان وتهيج داخل الفم وشعور بمذاق مر، وتحتاج إلى استشارة طبية لمعرفة أسباب حدوثها التي يمكن أن تكون الوصول لسن اليأس وانخفاض هرمون الاستروجين في الجسم.

5- ارتجاع المريء

يتسبب ارتجاع المريء أيضًا في المرارة بالفم، وهذا بسبب ضعف المعدة وسماحها للحمض بالارتفاع في أنبوب الطعام.

6- القلاع الفموي

يظهر هذا في هيئة بقع بيضاء على اللسان أو أجزاء مختلفة في الفم، ويسبب إزعاجًا وطعمًا مرًا بالحلق.

7- الإجهاد والقلق

يحفز القلق والإجهاد من جفاف الفم الذي يسبب مذاقا مرا في الحلق، ولهذا يجب الحرص على منح الجسم استراحة من الإرهاق.

8- أدوية

قد تكون مرارة الفم نتيجة لتناول أدوية، مثل: (بعض المضادات الحيوية - بعض أدوية القلب - فيتامينات تحتوي على معادن مثل النحاس أو الحديد أو الزنك - أدوية الليثيوم).

9- علاج السرطان

الشخص الذي يحصل على العلاج الكيميائي أو الإشعاعي يشعر بالمرارة في الحلق كثيرًا.

وقدّم "المعهد الوطني للصحة" بالولايات المتحدة، عدة علاجات ونصائح للتخلص من مرارة الفم، وهي:

- العناية الشاملة بالأسنان مثل استخدام الفرشاة والخيط وغسول الفم المضاد للبكتيريا.

- مضغ العلكة الخالية من السكر للحفاظ على اللعاب في الفم.

- شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم.

- تجنب تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة مع تقليل التدخين بكل أنواعه.