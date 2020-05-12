 روسيا تعلن تعاونها مع فنزويلا في كافة المجالات بما فيها الدفاع - بوابة الشروق
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روسيا تعلن تعاونها مع فنزويلا في كافة المجالات بما فيها الدفاع

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:20 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتعاون مع فنزويلا في جميع المجالات، بما فيها مجال الدفاع وصناعة المعدات العسكرية، مُشيرًا إلى أن ذلك يتم على أساس شرعي وفقًا لما تنص عليه جميع الاتفاقيات الحكومية الدولية المبرمة بين البلدين.

وقال لافروف - في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: إن جميع اتصالاتنا مع حكومة فنزويلا تتم على أساس شرعي، وفقًا للاتفاقيات الحكومية الدولية التي صدق عليها البرلمانان الفنزويلي والروسي.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس أن أي اتفاقيات أخرى بين الإدارات المعنية في روسيا وفنزويلا تقوم أساس قانوني ولديها شرعية كاملة.


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