توريد 196 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن توريد 196896 طنًا من الأقماح حتى صباح اليوم الثلاثاء، بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 290269 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتى تقدر بـ 367295 فدانًا.

ولفت «آمنة» إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيهاً للأردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب بدرجة 23 قيراطًا، و700 جنية للأردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.