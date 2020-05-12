24 % تراجعا فى صادرات الأثاث بالربع الأول من 2020

تراجعت صادرات الأثاث المصرية بنسبة 24% فى الربع الأول من العام الحالى 2020، وبلغت 58 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى للأثاث.

وأضاف التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 15 مليون دولار، تلاها فى المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 8 ملايين دولار، والمرتبة الثالثة سلطنة عمان بنحو 6 ملايين دولار.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالى صادرات الأثاث إلى السودان خلال نفس الفترة نحو 5 ملايين دولار، والعراق نحو 5 ملايين دولار، وأمريكا نحو مليونى دولار، والأردن مليونى دولار، وليبيا بنحو مليونى دولار، فيما سجلت صادرات الأثاث إلى باقى دول العالم نحو 12 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية، قد ارتفعت بشكل طفيف بلغ 1.4% خلال 2019 لتصل إلى 25.49 مليار دولار مقابل 25.14 مليار فى 2018، وكانت مصر تستهدف تحقيق صادرات غير بترولية بقيمة 28 مليار دولار العام الماضى؛ حيث تسعى الحكومة لمضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة بنمو يصل إلى 20% سنويا، مما يعنى أنها ستصل إلى إلى 55 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس وفقا للمستهدف.

وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس 2019، مدته عام واحد، بداية من يوليو 2019 لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.