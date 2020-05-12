إيمى شومر وشارابوفا وتايلور هيل ينشرن أرقام هواتفهن.. ويطالبن الجمهور بالحديث معهن

مالين أكرمان: الحجر الصحى أعطانى الفرصة للتقرب من طفلى الوحيد «سباستيان»

جانيت جاكسون: لا أشعر بالملل وسعيدة بالبقاء فى المنزل بصحبه عيسى الرجل الوحيد الذى أطيعه

كاميرون دياز: أشعر وأنا فى الحجر وكأنى لا أزال فى شهر العسل

هالزى: العزل دفعنى للتفكير فى حل لأزمة كورونا الحالية.. وأواصل دعمى لمن يواجهون بالصفوف الأمامية

أرييل وينتر: أراجع شريط حياتى وأخطاءها

إليزابيث هيرلى: لا أشعر بالعزلة

توم كروز يوقف تصوير «مهمة مستحيلة» حرصا منها على سلامة فريق العمل.. ومصير غامض لجيمس بوند





يخضع عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود للحجر المنزلى فى الوقت الحالي؛ حفاظا على سلامتهم ولمنع تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، وخاصة بعد تكرار إصابات ووفيات البعض منهم.

وعلى الرغم من حالة الملل العامة التى سببها العزل المنزلي؛ يصف البعض من هؤلاء النجوم عدة طرق تمكنهم من القضاء على تلك الحالة والاستمتاع بأوقاتهم، على عكس البعض الآخر منهم الذى لا يستطيع التكيف مع قيود الحماية التى فرضها الفيروس المميت.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز نجوم هوليوود الذين استمتعوا أو تضرروا من فترة الحجر الصحى، وكيفية قضاء عزلتهم المنزلية:

* مالين أكرمان

أكدت الممثلة الأمريكية السويدية الأصل، مالين أكرمان، أنها تستمتع بفوائد الحجر الصحي؛ لأنه أعطاها الفرصة للتقرب من طفلها الوحيد «سباستيان»، وإقامة حفل عيد ميلاد ضخم له رغم إجراءات الحظر ومنع أصدقائه من الحضور، وذلك بمشاركة زوجها الممثل جاك دونيللى، الذى يصغرها بسبع سنوات، ويتعاون معها فى تربية نجلها.

وأضافت «أكرمان»، التى تبلغ من العمر 41 عاما، أنها لا تهتم بالتباعد الاجتماعى ولا يؤثر فيها؛ لتواجد طفلها وزوجها إلى جانبها كل يوم.

وعلى جانب اخر، كشفت النجمة السويدية أن وباء كورونا جعلها تعيد النظر فى قراراتها، واستثمار وقتها فى قراءة سيناريوهات جديدة؛ تجعلها قادرة على متابعة نشاطها الفنى بعد انتهاء أزمة الفيروس العالمية، كما أعلنت موافقتها على سيناريوهين لفيلمين كوميديين، يشاركها فى بطولتهما كل من إليسا ميلانو وكين مارينو، وأليك بالدوين، وبيلا ثورن.

* جانيت جاكسون

أعربت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون، عن سعادتها بالبقاء فى المنزل بصحبه نجلها الوحيد عيسى، الذى تعتبره بمثابة مكافأة العمر لها، بعد انفصالها عن زوجها الملياردير العربى وسام المانع عام 2017، وقالت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام: «إنه الرجل الوحيد الذى تطيعه فى كل أوامره، ومن أجله تؤجل كل مشاريعها الفنية».

ونفت «جاكسون» شعورها بالملل من عزلة كورونا الإجبارية؛ مؤكدة أنها تستمتع بكل لحظة تقضيها مع نجلها، وتستغل الوقت فى طهى الحلوى المفضلة له مثل، عمل «البانكيك» على شكل نوتة موسيقية؛ وقد شاركت متابعيها مقاطع فيديو لها عبر إنستجرام وهى تُعِد الطعام.

ودعت المطربة الأمريكية متابعيها ومعجبيها للالتزام بتعليمات الحظر؛ حتى تمر محنة الوباء من دون أى خسائر؛ مشيرة إلى أنها مستعدة لمشاركة متابعيها مقاطع يومية من أغنياتها فى بث مباشر لتسليتهم؛ حتى تمر ساعات الحظر سريعا.

* كاميرون دياز

شعرت النجمة الأمريكية كاميرون دياز، بأهمية الحجر الصحى، الذى جلب لها المزيد من السعادة؛ نظرا لأن زوجها العازف بنجى مادن، يهتم بها ويعبر عن حبه الدائم لها وكأنها لا تزال فى شهر العسل معه.

وقالت «دياز» إنها كانت خائفة بعض الشىء من قضاء عزلتها بصورة اعتيادية، وخاصة بعد أن أصبحت أمًا من جديد، ولكن زوجها تمكن من إلغاء فكرتها السلبية عن الزواج تماما.

* هالزى

صرحت المغنية العالمية هالزى، أنها ممتنة للعزل المنزلى الذى دفعها للتفكير فى حل لأزمة كورونا الحالية؛ وذلك من خلال تبرعها بـ 100 ألف كمامة مستوردة من أحد المصانع، التى تعاونت معها فى الصين؛ بالإضافة إلى التبرع بمبلغ من المال لإحدى المنظمات الخيرية التى تقوم بتقديم الأموال مباشرة للأسر المتضررة من الفيروس بأمريكا.

وقالت هالزى عبر حسابها الرسمى على إنستجرام: «فى كل يوم يجتاحنى الخوف على العاملين بالرعاية الصحية فى الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، إن تصميمهم والتزامهم وتعاطفهم هو أعظم مثال على قدرتنا على الحب والاستمرار والبقاء كبشر».

وتابعت: «استمروا فى منازلكم من فضلكم، وإذا كنتم ممن ينتمون للخطوط الأمامية فى مواجهة الفيروس؛ فقلبى معكم، وسأواصل القتال لأجل مساعدتكم فى الحصول على الدعم والموارد التى تحتاجون إليها».

* أرييل وينتر

تأكيدا لأهمية العزلة المنزلية؛ أوضحت الممثلة الأمريكية أرييل وينتر أن الحجر الصحى جاء فى وقته تماما؛ حيث أنه جعلها تلتقط أنفاسها وتتأمل حياتها وعملها وعلاقتها بخطيبها لوك بينوورد، الذى ابتعدت عنه بسبب انشغالها فى العمل.

وأكدت «وينتر»، البالغة من العمر 22 عاما؛ أن العزلة المنزلية أجبرتها على التخلص من الأشياء غير الضرورية فى منزلها؛ حيث إنها اعترفت لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى بكرهها لترتيب وتنظيف المنزل بشكل عام.

وكشفت «وينتر» عن السبب وراء عدم شعورها بالملل أثناء عزلتها المنزلية؛ قائلة إنها تقرأ الآن سيناريو عمل جديد قبل أن تعطى موافقتها النهائية عليه، كما أنها تراجع شريط حياتها وتحاول التعرف إلى قراراتها المتسرعة أو أخطائها؛ لتلاشيها فى المستقبل.

* ميراندا لامبرت

أشارت المغنية الأمريكية ميراندا لامبرت، إلى أنها تمضى ساعات عزلها المنزلى داخل مزرعتها مع حيواناتها، وقضاء الوقت مع زوجها بريندان مكلوجلين، فى التنظيف والطبخ والرياضة، وأكدت أنه بالرغم من أزمة كورونا أتاحت لها الفرصة للعمل على عدد من مشاريعها المؤجلة، ومنها كتابة الأغانى، إلا أنها قلقة من تأثير الفيروس على العالم.

وكتبت «لامبرت» عبر حسابها على إنستجرام: «لست بارعة فى التواصل الإجتماعى، ولا أدرى ما أقول أو أفعل خلال تلك الأزمة، ورغم شعورى بالسلام الداخلى بعد التخلص من ضغوط العمل، إلا أن هذا لا يمنع قلقى على العالم بسبب فيروس كورونا».

* إليزابيث هيرلى

صرحت الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلى، أنها لا تشعر بالعزلة ولا تنفر منها؛ لأنها تقضى وقتها مع نجلها «دميان»، وتتغلب عليها بتصوير فيلم رعب شاركته معه بالسيناريو والحوار والإخراج.

بينما اعتبرت نفسها محظوظة؛ لأنها تعيش أجواء الحجر الصحى فى بيتها الريفى مع 8 أشخاص من بينهم والدتها وخالتها.

* حملة كلمنى من فضلك.. مشاهير ينشرون أرقام هواتفهم ويطالبون الجمهور بالحديث معهم

بسبب حصار كورونا وفرض الحظر الصحي؛ شعر بعض النجوم بالوحدة الشديدة؛ مما اضطرهم لمشاركة جمهورهم أرقام هواتفهم مثل، النجمة تايلور هيل، التى نشرت رقم هاتفها وطلبت من متابعيها التواصل معها، وعلقت: «أخبرونى ماذا تفعلون فى الحجر المنزلي؟».

وكتبت الممثلة الكوميدية الأمريكية، إيمى شومر، عبر حسابها الرسمى على إنستجرام: «هذا رقم هاتفى، يمكننى الرد على اتصالاتكم ومشاركة روتين يومى معكم، أتمنى أن تنضموا لى فى عزلتى».

كما نشرت الممثلة الكوميدية، ويتنى كامينجز، رقم هاتفها على إنستجرام، قائلة: «نعم هذا أنا، يمكننى أن أرسل لك رسالة وتبادلنى بأخرى».

ومن جانبها، نشرت لاعبة التنس الروسية السابقة، ماريا شارابوفا، رقم هاتفها وأرفقته بمقطع فيديو فى تغريدة لها عبر تويتر، وطلبت من متابعيها أن يرسلوا لها رسائل خلال فترة «التباعد الجسدى» فى ظل انتشار فيروس كورونا؛ لتقوية التواصل مع جمهورها.

ظن الكثيرون أن هذه الأرقام هى أرقام النجوم الحقيقية، ولكنها ليست كذلك؛ حيث إنهم يستخدمون خدمة جديدة تسمى Community، والتى تتيح للعملاء إعداد خط هاتف منفصل يمكنهم التواصل من خلاله بسرية مع المعجبين، بما فى ذلك المكالمات والرسائل النصية.

* لايف مع الجمهور

اضطر بعض النجوم للتغلب على ملل الحجر الصحى وعلى رأسهم الممثل البريطانى إدريس إلبا وزوجته سابرينا دشنا؛ من خلال محادثة محبيهم فى كل مكان، عن طريق خاصية الفيديو كول المباشر «لايف» عبر حسابهم الرسمى على إنستجرام؛ وانضم إليهم عدد كبير من النجوم مثل المغنى الكندى جاستن بيبر والنجمة العالمية كاميرون دياز وكذلك الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا.

* نجوم تعطلت أعمالهم بسبب كورونا

* توم كروز

أعلنت استوديوهات «Paramount Pictures» توقف إنتاج الجزء السابع من سلسلة المهمة المستحيلة «Mission Impossible» من بطولة النجم توم كروز فى إيطاليا، وذلك بعد تفشى فيروس كورونا فى البلاد.

وقالت الشركة فى بيان عاجل إن «ذلك حرصًا على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التى تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة الفيروس».

وكان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم فى مدينة البندقية الإيطالية لمدة ثلاثة أسابيع، إلا أنه بعد تفشى الفيروس فى إيطاليا، قررت الشركة إيقاف التصوير حرصا منها على سلامة فريق العمل، واحتراما لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة فى جهود سعيها للسيطرة على تفشى كورونا الصينى فى البلاد.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فى تقرير خاص «إن نجم هوليوود يتحصن فى قصر جريتى، من فئة 5 نجوم، فى مدينة البندقية شمالى إيطاليا»، فيما تم السماح لباقى فريق العمل بالعودة إلى الولايات المتحدة لحين استئناف تصوير الفيلم الذى من المقرر أن يتم عرضه على شاشات السينما فى 23 يوليو المقبل.

وفى حين تم تحديد بدء عرض الفيلم فى صالات العرض فى 23 يوليو 2021؛ فإنه من المتوقع أن يتأخر العرض إلى وقت لاحق جراء إيقاف التصوير.

* دانيال كريج

مع اقتراب فيلم دانيال كريج الخامس والأخير من سلسلة «جيمس بوند»؛ أعلن منتجو الفيلم الجديد «لا وقت للموت»، «No Time To Die»، تأجيل إطلاق الفيلم الجديد إلى شهر نوفمبر بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس الكورونا، وبذلك تم تأجيل إطلاقه لمدة سبعة أشهر مع استمرار انتشار الفيروس.

وقالت شركات «إم جى إم» و«يونيفرسال» و«بوند»، مايكل ج. ويلسون وباربرا بروكولى، فى بيان، أنه بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للسوق المسرحية العالمية، سيتم تأجيل إصدار «لا وقت للموت» حتى نوفمبر 2020.

وقال المنتجون إنهم قرروا نقل عرض فيلم «No Time To Die» من أبريل إلى نوفمبر بعد «دراسة متأنية وتقييم شامل للسوق المسرحية العالمية».