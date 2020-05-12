الأهلي: نؤيد استكمال الدوري وإلا التتويج باللقب مثل سان جيرمان

يؤيد مسؤولو النادي الأهلي استكمال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري، التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي "لابد أن تعود الحياة، هناك بلدان أخرى تأثرت بالوباء أكثر من مصر ومع ذلك تحركت بجدية لاستئناف النشاط مثل ألمانيا والبرتغال وإنجلترا وإسبانيا وكذلك كوريا الجنوبية وتونس والمغرب".

وأضاف مرتجي "لابد من نية لاستكمال الدوري ثم مناقشة الإجراءات الاحترازية، لا أراها معادلة صعبة خاصة أننا نلعب في مصر بدون جمهور".

وشدد عبر قناة أون تايم سبورتس "الأولوية للدوري لأنها مصدر الدخل للأندية، أما الكأس فهو ملك لاتحاد الكرة، كيف يتم التفكير في استئناف الكأس قبل الدوري؟ .. نسمع أمورا لا تعجبنا".

واستدرك في ختام تصريحاته "أما إذا كانت الدولة المصرية لها رؤية ثانية، إذن نطبق النموذج الفرنسي ويتوج الأهلي بطلا مثل باريس سان جيرمان مع تأكيدنا أننا نريد استكمال الدوري، وإلا تتويج الأهلي بطلا للمسابقة في ظل ابتعاده بفارق كبير من النقاط".