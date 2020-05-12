رئيس اتحاد بنوك مصر: إصابات كورونا لم تتجاوز الـ100 بين الموظفين بالفروع

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن عدد موظفي البنوك الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، داخل أفرع البنوك، لم يتجاوز 100 موظف، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي لموظفي البنوك 123 ألف.

وأضاف «الإتربي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الفروع التي تظهر بها حالات إصابة بـ«كوفيد – 19» يتم غلقها فورًا، لافتًا إلى تعقيم الفرع بعد ذلك ثم إعادة فتحه مرة أخرى.

وذكر أن الفرع يجري اختبار فيروس كورونا المستجد لكل العاملين المخالطين للمصاب، ثم يعودون لمزاولة نشاطهم مرة أخرى في حال سلبية التحاليل، موضحًا أن البنوك تعمل بطاقة استيعابية 50% بدوريات متناوبة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و8 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 9746 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 2655 حالة، من ضمنهم 2172 متعافيًا.