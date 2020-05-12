دافع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن اتهام فريقه بالفوز بالحظ أمام ليفربول، على ملعب «أنفيلد» في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: ""كرة القدم تشبه الملاكمة لأنه عليك أن تعرف ما هو الوقت المناسب لمهاجمة خصمك".

وأضاف: "نحن كفريق نعرف المزايا التي نملكها، والدليل على ذلك عندما لعبنا أمام فريق هائل مثل ليفربول، كنا نعلم كيف نلحق الضرر به".

وعن ما إذا كان فريقه فاز بالحظ على الريدز تابع: "عندما يتحدثون عن كيف كنا محظوظين، أفكر في أننا كنا متأخرين بهدفين وسجلنا ثلاثة أهداف، هذا ليس حظًا يجب أن يتم تقييم المباراة من جميع الجوانب".

واستطاع أتلتيكو مدريد التغلب على ليفربول حامل لقب البطولة، واخراجه من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بنتيجة 4-2، في مجموع المباراتين.