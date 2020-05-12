وزير الرياضة: مصير الدوري سيحسم قبل انتهاء مايو

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أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حسم قرار عودة منافسات الموسم الحالي من الدوري سيتم اتخاذه قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وقال صبحي في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «لا بد من اتخاذ قرار بخصوص عودة الدوري خلال شهر مايو الجاري».

وأضاف وزير الرياضة: «يجب اتخاذ القرار خلال الشهر الجاري، بحيث تكون هناك مساحة من الوقت لدراسة وتنفيذ الخطط المطروحة للقرار سواء بالاستكمال أو الإلغاء».

وتابع: «اجتمعنا مع اتحاد الكرة لإطلاع على كافة السيناريوهات الممكنة، ولدينا استعداد لعودة الدوري حتى أول أغسطس المقبل».

وأوضح صبحي: «حدث اجتماع مع مجلس الوزراء وهناك اجتماعات اخرى لدراسة خطط عودة الدوري، ما زلنا في المنطقة الآمنه، من الممكن عودة الدوري وعلى المستوى الشخصي أريد عودة الدوري، ولكن النسبة ما زالت 50%».

وأتم: «دورنا يقتصر على الجانب الإنساني والصحي والمجتمعي، بمجرد أن نقول أن الوضع يسمح بعودة الدوري، تصبح كل مؤسسة مسؤولة عن عودة النشاط وتحمل دورها».