الصين تقرر إعفاء المزيد من المنتجات الأمريكية من التعريفات الإضافية

أصدرت الصين، اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة بالمنتجات الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الجولة الثانية من التعريفات الإضافية المفروضة على المنتجات الأمريكية.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) - في بيان اليوم - أن هذه هي المجموعة الثانية من المنتجات الأمريكية المستبعدة من الجولة الثانية من الإجراءات الجمركية، التي اتخذتها الصين ضد تدابير المادة 301 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت اللجنة أن قائمة الإعفاءات ستكون سارية اعتبارا من 19 مايو 2020 إلى 18 مايو 2021.

وتابعت أنه لن يتم استبعاد ما يتبقى من المنتجات الأمريكية الخاضعة للجولة الثانية من التعريفات الإضافية التي تفرضها الصين في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمنتجات الأمريكية غير المدرجة في الإعفاءات، يمكن للشركات المعنية تقديم طلبات للحصول على إعفاء، حيث ستواصل اللجنة تنفيذ إجراءات الإعفاء وإصدار القوائم في الوقت المناسب.