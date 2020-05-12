ألفيس مدافعا عن نيمار: ما يفعله في حياته ليس جريمة

دافع داني ألفيس لاعب ساوباولو البرازيلي، عن مواطنه نيمار جونيور، جناح باريس سان جيرمان، بشأن الانتقادات التي يتلقاها البرازيلي عادة عندما يتعلق الأمر بحياة الأخير الخاصة، مشيرًا إلى أنه ولد ليكون مختلفًا.

وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: "نيمار لديه الكثير من المسؤوليات، لكن ما يفعله في حياته ليس جريمة، لأنه دائمًا ما يفعل الكثير على أرض الملعب".

وأضاف: يعتقد الناس أنه ليس لدينا مشاكل، وأننا لا نملك أمورًا يجب التعامل معها، لكن تذكروا أننا في النهاية بشر".

وعن نيمار كلاعب تابع ألفيس: " هو واحد من أنقى الناس الذين قابلتهم على الإطلاق، لكنه يتمتع بشخصيته، لقد ولد ليكون مختلفًا".

ولعب ألفيس مع نيمار في المنتخب البرازيلي، وبرشلونة لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.