مختبر سنغالي يساعد في تطوير جهاز اختبار للكشف السريع عن فيروس كورونا بدول أفريقيا

بدأ علماء في السنغال في القيام بعملية تحقق من مدى جدوى استخدام أجهزة فحص سريع غير مكلفة، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ومن شأنها التبسيط بصورة كبيرة من إجراءات مكافحة الفيروس في إفريقيا، وذلك تمهيدا للتصريح باستخدام هذه الأجهزة فى حالة ثبوت جدواها.

وقال عثمان فاي، رئيس قسم علم الفيروسات في معهد باستور داكار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إن مجموعة أجهزة ومعدات الفحص يمكن أن تظهر النتائج خلال 10 دقائق، ومن المتوقع أن تكون متاحة في يونيو.

وأضاف: "يمكن للدول الإفريقية عند ذلك شراء مجموعة أجهزة ومعدات الاختبار بسعر زهيد".

وتتكون مجموعة أجهزة ومعدات الفحص من جهاز لاختبار المستضدات (مثيرات الاستجابة المناعية) وآخر لفحص الأجسام المضادة. ويمكن لفحص المستضد الكشف عن شظايا البروتين لفيروس كورونا من مسحات التجويف الأنفي أو مسحات اللعاب، في حين تستخدم فحوصات الأجسام المضادة عينات دم صغيرة للكشف عن علامات على وجود عدوى فيروسية سابقة.

ويتحقق المعهد من مدى جدوى مجموعة أجهزة وأدوات الفحص، التي طورتها شركة "مولوجيك" البريطانية. وسيقوم بتصنيعها مركز "ديا تروبيكس" لاختبارات الأمراض المعدية التابع لمعهد باستور داكار بالسنغال.

وبحسب مولوجيك، سيتيح الجهاز للمستخدمين إجراء الفحص في المنزل ويظهر النتيجة في غضون 10 دقائق دون الحاجة إلى تدريب خاص أو كهرباء أو معمل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النقص في فحوصات فيروس كورونا يعد أحد أكبر المشكلات في قارة إفريقيا حاليا.