191 مخالطا لحالات مصابة بكورونا انهوا فترة الحجر المنزلى في الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه هناك 46 مواطن من المخالطين لمصابين بكورنا انهوا فترة الحجر المنزلى داخل منازلهم ويتم حاليا متابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأضاف الزملوط ان المحافظة أنهت أمس الأحد الحجر المنزلي لعدد 145 من المخالطين بمركز الداخلة ويتم متابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي ليرتفع أعداد الأشخاص المخالطين للحالات المصابة والذين انهوا فترة الحجر المنزلي لـ191 شخص حتى الآن .

وأكد الزملوط أنه تم التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى بمركز الداخلة لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا والزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أنه سيتم تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات لافتا إلى أنه تم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما تم صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.