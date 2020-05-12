أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماع حكومي حول الوضع الذي يمر به قطاع النقل الجوي غدًا الأربعاء.

وذكر بيسكوف - في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية -: أن الرئيس بوتين سيعقد اجتماع في الـ13 من مايو حول الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في سبيل دعم قطاع الطيران والنقل الجوي.

يُذكر أن الرئيس الروسي عقد، على مدار الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الاجتماعات الحكومية لمناقشة الوضع الحالي في القطاعات الاقتصادية الملموسة في ظل جائحة "كورونا".