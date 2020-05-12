غموض حول حالات الانتحار في السفن القابعة لحجر كورونا حول العالم

سادت حالة من الغموض حول ظاهرة ارتفاع حالات الانتحار على متن السفن القابعة تحت الحجر الصحي في المياة حول العالم منذ أشهر.

وأشارت صحيفة "سود ويست" الفرنسية، إلى ظاهرة ارتفاع حالات الانتحار والوفيات في ظروف غامضة والإضراب عن الطعام، في السفن السياحية العائمة القابعة تحت الحجر الصحي لفيروس كورونا، وعليها عشرات الآلاف من أفراد الطاقم الذين تقطعت بهم السبل حاليا على متن السفن السياحية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه على ما يبدو أن العديد من أعضاء الطاقم بالسفن السياحية قتلوا أنفسهم مؤخرًاـ واضرب آخرون عن الطعام لإعادتهم إلى ديارهم، لحجزهم منذ أشهر في منتصف المياة بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد الذي .

ولفتت الصحيفة إلى انتحار أوكرانية (39 عامًا) من خلال القفز فوق سطح السفينة على "برنيسيس ريجال"، الأحد الماضي قبالة ميناء روتردام الهولندي، وفقًا لشركة "برنسيس كروز" المملوكة لكرنفال عملاق الرحلات البحرية، وكانت السفينة بصدد إعادة أفرادها المحاصرين على متنها.

كما توفي اثنان آخران من أفراد طاقم سفينة سياحية في الأيام القليلة الماضية في ظروف غير واضحة. وانتحر رجلاً انتحر السبت الماضي على متن كرنفال بريز، التي كانت تبحر بين جزر البهاما وأوروبا.

من جانبه، قال متحدث باسم مجموعة الكرنفال "إن وفاة الراكب لا تتعلق بـ(كوفيد- 19)، ولكن احتراما لأسرته، لن نعطي المزيد من التفاصيل".