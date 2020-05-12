محكمة ألمانية تبطل إلزام القادمين من الخارج بالخضوع للحجر الصحي

أبطلت المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا الإلزام المبدئي للأفراد القادمين من الخارج بالخضوع للحجر الصحي بمجرد دخولهم البلاد.

وبذلك أبطلت المحكمة في قرار عاجل أصدرته مساء أمس الاثنين المادة رقم 5 في مرسوم ولاية سكسونيا السفلى بشأن إجراءات الحماية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الصادر في 8 مايو الجاري، والذي يُلزم المسافرين القادمين من الخارج على نحو مبدئي بالخضوع للحجر الصحي.

كما وافقت المحكمة بذلك على طلب عاجل من مالك عقار لقضاء العطلات في السويد. والحكم غير قابل للطعن.