جامعة دمنهور تشارك فى مسابقة المدونة الماسية

أكد دكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ان الجامعه ستشارك فى تجربة القراءة السريعة "مسابقة المدونة الماسية"

موضحا أن مشاركة الجامعة في المشروع ستتم من خلال الطلاب حيث تم اختيار منسق من كل كلية من كليات الجامعة في جميع الفروع وسيتم توفير الدعم وكل السبل اللازمة والاعلان عن المسابقة بجميع وسائل التواصل الاجتماعي بالكليات والطلاب .

وأوضح عبيد ان المشروع يهدف إلى تشجيع الطلاب والجامعات والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية كما يعمل المشروع الوطني للقراءة، على «توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع

(رؤية مصر ٢٠٣٠)

جاء هذا بعد ان أطلقت مصر رسمياً المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية .