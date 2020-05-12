حالات الإصابة بكورونا في تشيلي تتخطى حاجز الـ 30 ألفا

(د ب أ)

أعلنت حكومة تشيلي يوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد تخطت حاجز الـ 30 ألفا في البلاد.

ويجعل هذا تشيلي رابع دولة من حيث عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وبيرو والمكسيك.

وذكرت صحيفة "لا تيريسيرا" إن وكيلة وزير الصحة في تشيلي، باولا دازا، قالت إن عدد المصابين بلغ 30 ألفا و63 شخصا، والوفيات 323 شخصا.

وأوضحت أن أكثر من 570 شخصا يُعالجون في وحدات الرعاية المركزة، و80 في حالة حرجة.

وتم إرجاع المعدل المنخفض نسبيا لعدد الوفيات إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة مبكرة والاختبارات المكثفة، إلا أن زيادة عدد الإصابات يضع النظام الصحي حاليا تحت ضغط متزايد.