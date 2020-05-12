تحدث كريم حافظ ظهير أيسر مالاتيا سبور التركي، عن مستقبل محمد النني ورمضان صبحي، كما أشار إلى أن قاسم باشا التركي لا يستطيع تعويض رحيل محمود حسن تريزيجيه.

وقال كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية:«لا أعلم هل النني مستمر أم لا، من الممكن أن يكون نادي أرسنال يحتاجه أو رغبة النني نفسه في الاستمرار مع بشكتاش فهو ناد كبير، ولكن لم أسأل النني عن قراره».

وعن رمضان صبحي قال:«تابعت عبر المواقع أن نادي بشكتاش يريد رمضان صبحي، ولكن لا أعلم صحة هذه الأنباء».

وعن تريزيجيه نجم أستون فيلا بالوقت الحالي قال:«تريزيجيه كان عنصرا أساسيا ومهما مع قاسم باشا، والنادي لم ينجح في تعويض رحيله، تعاقدوا مع أكثر من لاعب، ولكن ليس نفس طريقة تريزيجيه».

وبالحديث عن فترته مع المنتخب وسبب استبعاده من كأس العالم:«كنت متواجدًا في معسكرات المنتخب حتى التأهل لكأس العالم، ولكن تعرضت لإصابة في يناير 2018 وابتعدت لأربعة أشهر ونصف، ربما هذا هو السبب الوحيد لغيابي عن كأس العالم، لم أكن جاهزًا بنسبة 100% بل لعبت مباراة وحيدة».