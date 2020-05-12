الشرطة الألمانية: 25 ملثما هاجموا طاقم تصوير تليفزيوني في برلين



كشفت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء المزيد من التفاصيل عن اعتداء وحشي تعرض له فريق تصوير تليفزيوني في برلين.

وذكرت الشرطة أن نحو 25 فردا ملثما هاجموا الطاقم، مضيفة أن هناك مؤشرات على أن الهجوم، الذي وقع على هامش احتجاجات عيد العمال في بداية هذا الشهر، تم التخطيط له مسبقا. وناشدت الشرطة شهود العيان الإدلاء بإفادات.

وجاء في بيان الشرطة أن المهاجمين الملثمين انقسموا إلى مجموعات لضرب وركل أفراد طاقم التصوير وأمنهم، مستخدمين أيضا هروات معدنية.

وقالت الشرطة إن الملثمين كانوا يرتدون ملابس داكنة، والتي قاموا بإزالتها أو تغييرها خلال الفرار.

وكان الفريق، المكون من أربعة أفراد، يصور برنامجا إخباريا ساخرا تبثه القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف)، ورافقه خلال التصوير ثلاثة حراس أمن.

وقالت الشرطة إن رجلا 50 عاما تعرض للضرب حتى فقد الوعي، كما أصيبت امرأة 41 عاما، ورجلان آخران 35 و 59 عاما، بينما نجا ثلاثة رجال آخرين 21 و31 و38 عاما دون أن يصابوا بأذى.

واعتقلت الشرطة في البداية ستة أفراد مشتبه بهم، بعضهم على صلة بدوائر يسارية، لكنها أفرجت عنهم في اليوم التالي للهجوم بسبب نقص الأدلة.