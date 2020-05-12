يونيون برلين يمدد تعاقده مع الحارس بوسك

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد تعاقده مع حارس المرمى جاكوب بوسك،26 عاما، بدون الإعلان عن قيمة ومدة العقد الجديد.

واكتفى النادي بالإعلان أن عقد اللاعب سيكون ساريا سواء في دوري الدرجة الاولى (بوندسليجا) أو دوري درجة الثانية.

ويعد الحارس المولود في الدنمارك من أقدم لاعب النادي منذ أن انضم إليه في 2016 قادما من كوبنهاجن. وشارك بوسك في 57 مباراة مع يونيون وحافظ على شباكه خالية من الأهداف في 18 مباراة.

وقال بوسك :"أتواجد هنا منذ ما يقرب من أربعة أعوام ونصف العام وأشعر أنني في منزلي في يونيون. في المحادثات العديدة التي حظيت بها مع المسؤولين، شعرت بتقدير كبير لشخصي، والجهاز الفني يعلم أن بإمكانه الاعتماد علي في أي وقت. كلاعب محترف، طبيعي أن يكون طموحي أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات, سأواصل تقديم خدماتي خلال الفترة المقبلة، وأريد أن أدعم الفريق بأفضل طريقة ممكنة".