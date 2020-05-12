أعرب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، عن أمنياته للنائبة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بالشفاء العاجل، لافتًا إلى أن إصابتها بالفيروس قدر من الله.

وقال «حسب الله» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إن إدارة الطب الوقائي نصحت النواب الذين خالطوا النائبة بتطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن المجلس مستمر في الانعقاد ويكمل دوره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المجلس سيعقد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، الموافق 17 مايو الجاري، لافتًا إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية للدولة وموازنة التعليم والصحة والشباب والرياضة.

وأوضح متحدث النواب أن المناقشات ستتم بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، متابعًا: «نكثف اجتماعات اللجان لمناقشة الموازنة واعتمادها قبل بداية العام المالي الحالي».

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حسين عيسى، أكد مساء اليوم الثلاثاء، إصابة النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد.