قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس الأول، عقب اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء: إن تركيا ستبدأ فى تشغيل أول توربين فى سد إليسو بجنوب شرق تركيا الأسبوع المقبل.

وأضاف فى خطاب إلى الشعب التركى: «سنبدأ فى تشغيل واحد من ستة توربينات لسد إليسو، أحد أكبر مشروعات الرى والطاقة فى بلادنا، فى 19 مايو»، بحسب وكالة «رويترز».

وتسبب السد، الذى وافقت عليه الحكومة التركية فى عام 1997 من أجل توليد الكهرباء للمنطقة، فى تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية، وأثار قلق السلطات فى العراق المجاور الذى يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.

وبعد سنوات من التوقف والتأخير، بدأت تركيا فى ملء خزان السد فى يوليو الماضى، ودعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.

وسيولد السد 1200 ميجاوات من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد فى تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.