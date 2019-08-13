الجيش الأفغاني يرسل قوات إضافية للرد على هجوم مستشفى كابول وإجلاء 40 شخصا

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، وصول قوات إضافية من قوات الأمن الوطني الخاصة؛ للرد والتعامل مع الهجوم الذي استهدف مستشفى كابول.

وذكر الجيش الأفغاني - في بيان، أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - أنه يوجد سيارة إسعاف في موقع الحادث لمساعدة الجرحى، كما تم إجلاء 40 شخصا حتى الآن.

وكان مسلحون قد هاجموا، صباح اليوم، مستشفى في غرب العاصمة الأفغانية كابول، حيث قال شهود عيان ومواطنون محليون إنهم سمعوا دوي انفجارين بالقرب من المستشفى الكائنة بمنطقة داشت-إيبارشي في المنطقة الـ 13 بالعاصمة.

وبحسب شهود العيان فإنه لا زالت تسمع أصوات إطلاق النيران من موقع الانفجارين. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن ارتكاب التفجيرين حتى الآن.